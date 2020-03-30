توقعات بوصول عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في أمريكا إلى 3.3 مليون طلب

واشنطن - (د ب أ)

بعد وصول عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة، في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، إلى 28ر3 مليون طلب وهو رقم قياسي، يتوقع المحللون وصول عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الحالي إلى رقم قياسي جديد، بسبب التداعيات الاقتصادية لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة.

وأصبح تقرير طلبات الحصول على إعانة البطالة خلال الأسبوع المنتهي يوم 28 مارس الحالي، والمقرر صدوره يوم الخميس المقبل مؤشرا قويا على تأثير انتشار فيروس كورونا على سوق العمل الأمريكية.

ووفقا لمتوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم سيصل عدد الطلبات الجديدة خلال الأسبوع الماضي إلى 3ر3 مليون طلب بزيادة طفيفة عن العدد المسجل في الأسبوع السابق والذي كان بالفعل أكثر من 4 أمثال الرقم القياسي السابق لهذه البيانات.

وقال سام بولارد المحلل الاقتصادي في بنك ويلز فارجو والذي يتوقع وصول عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي إلى 15ر3 مليون طلب، إن تقرير طلبات الحصول على إعانة بطالة "سيعكس بدرجة كبيرة كل من أعداد العمال الذين تم تسريحهم (خلال الأسبوع) والطلبات التي سبق تقديمها ولم تتمكن الولايات من إدخالها إلى قواعد البيانات بسبب التدفق الكبير للطلبات.