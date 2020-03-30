الصحة العالمية: إيطاليا ستشهد استقرارا لوضع وباء كورونا قريبا

وكالات:

أكدت منظمة الصحة العالمية أن إيطاليا ستشهد استقرارا لوضع وباء كورونا قريبا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي للمنظمة لكشف مستجدات أزمة كورونا عالميًا، إنهم تواصلوا مع وزراء الصحة والمالية بمجموعة العشرين، وحثوهم على ضرورة العمل على الإمدادات الطبية لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتابع، أنهم يبحثون إنشاء مستشفيات ميدانية في الدول الأكثر تضررًا من وباء كورونا، لمواجهة سرعة تفشي الوباء، الذي عرق عمل الأنظمة الصحية في عدد من دول العالم.

وأضاف، أن المنظمة تعمل على تقديم خدماتها لكافة دول العالم من أجل تجاوز أزمة وباء كورونا.

وأكد أن المنظمة لا تشجع استخدام بعض العقاقير في علاج فيروس كورونا المتحور دون اختبارات موثقة.