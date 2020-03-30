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البرلمان المجري يسمح لأوربان بأن يحكم بمرسوم بسبب أزمة كورونا

06:00 م الإثنين 30 مارس 2020
البرلمان المجري يسمح لأوربان بأن يحكم بمرسوم بسبب أزمة كورونا

رئيس الوزراء فيكتور أوربان

بودابست - (د ب أ)

منح البرلمان المجري، رئيس الوزراء فيكتور أوربان، صلاحيات كاسحة، اليوم الاثنين، ما يسمح له بالحكم بمرسوم عقب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ).

مرر البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب فيدز القومي المحافظ المنتمي إليه أوربان، مشروع القانون بحصوله على 137 صوتًا ومعارضة 53 بدون أي امتناع عن المشاركة في التصويت.

وقد تفرض الحكومة أي "إجراءات استثنائية" دون الالتزام بالقوانين القائمة.

يشار إلى أن المجر هي بين الكثير من الدول الأوروبية، التي أعلنت حالة الطوارئ ما يسمح للسلطات بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا بدون تعقيدات إجرائية.

ولكن النواب المجريين منحوا أوربان السلطة الممتدة بدون موعد انتهاء محدد لها، وبالتالي حتى عندما يلغي البرلمان حالة الطوارئ قد تحتفظ الحكومة بصلاحياتهاالموسعة.

البرلمان المجري فيروس كورونا رئيس الوزراء المجري

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