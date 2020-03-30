بوتين وترامب يبحثان التعاون الروسي الأمريكي في مكافحة جائحة كورونا
وكالات
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
وذكر الكرملين، في بيان اليوم الاثنين، أن الزعيمين يتبادلان خلال اتصالهما وجهات النظر بشأن أوضاع سوق النفط في العالم.
ووصلت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) إلى أكثر من 741 ألف إصابة عالميًا، فيما وصلت أعداد الإصابات بالوباء القاتل إلى أكثر من 35 ألف إصابة، وتصدرت إيطاليا أعداد الوفيات بأكثر من 11 ألف حالة وفاة.
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