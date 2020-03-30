بدء الإغلاق بسبب كورونا في زيمبابوي وليسوتو لمدة 3 أسابيع

ماسيرو/لاجوس- (د ب أ):

بدأت ليسوتو وزيمبابوي الواقعتان جنوبي قارة أفريقيا اليوم الاثنين إغلاقا لمدة 21 يوما من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المتحور، وسوف تفرض هذا الإغلاق الشرطة والجيش بشكل كبير.

وفي حين أن البلدين لم يسجلا حتى الآن سوى أعداد قليلة من حالات الإصابة، فإنهما تقعان على الحدود مع جنوب أفريقيا، وهي الدولة الأفريقية الأكثر تضررا من الفيروس، حيث سجلت 1280 حالة إصابة مؤكدة وحالتي وفاة حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، تبدأ نيجيريا، وهي أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، إغلاق مدينتيها الرئيسيتين: العاصمة التجارية لاجوس والعاصمة أبوجا، في وقت متأخر من اليوم الاثنين.

وأمر الرئيس محمدو بوهاري "بوقف جميع التحركات" وإغلاق جميع الشركات خلال فترة الإغلاق، التي تستمر 14 يوما بصفة مبدئية.

وسجلت نيجيريا 111 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة حتى اليوم الاثنين.

وقالت إثيوبيا إنها وصلت إلى 23 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، في حين أعلنت السلطات الصحية المالية عن خمس حالات إصابة جديدة، وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 25 حالة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك أكثر من 4000 حالة مؤكدة من حالات كوفيد-19 في أفريقيا، مع ما يقرب من 130 حالة وفاة.