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سرقة لوحة للفنان فان جوخ من متحف هولندا

03:46 م الإثنين 30 مارس 2020
سرقة لوحة للفنان فان جوخ من متحف هولندا

فان جوخ

(وكالات):

أفادت "سكاي نوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسرقة لوحة للفنان العالمي فان جوخ من متحف هولندا، وذلك في أثناء إغلاق المتحف بسبب أزمة تفشي وباء كورونا "كوفيد-19".

وحتى الآن لم ترد تفاصيل المزيد من التفاصيل.

فان جوخ سرقة لوحة فان جوخ متحف هولندا وباء كورونا فيروس كورونا اغلاق المتاحف

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