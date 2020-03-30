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السعودية تأمر بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين لمواجهة "كورونا"

02:46 م الإثنين 30 مارس 2020
السعودية تأمر بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين لمواجهة "كورونا"

وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة

الرياض - أ ش أ

أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر قرارا بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد الربيعة - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن هذا القرار يأتي من منطلق حرص العاهل السعودي على صحة الجميع، ووضع صحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.

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