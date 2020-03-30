عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في إسبانيا يتجاوز العدد المسجل بالصين
مدريد- (بي بي سي):
وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى نحو 85 ألفاً ليفوق بذلك تلك المسجلة في الصين، ما يضع البلد الأوروبي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا.
كما شهدت إسبانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 812 من المصابين بفيروس كورونا ما يمثل تراجع طفيف عن ذلك الذي تم تسجيله في اليوم السابق.
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