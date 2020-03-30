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روسيا: فرض غرامات قاسية لمخالفي شروط الحجر الصحي

12:53 م الإثنين 30 مارس 2020
روسيا: فرض غرامات قاسية لمخالفي شروط الحجر الصحي

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت الحكومة الروسية اليوم الاثنين، عن فرض غرامات على الأفراد تصل إلى 40 ألف روبل (نحو 500 دولار) لمنتهكي الحجر الصحي، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

ويجري الحديث عن المواطنين الروس القادمين من الخارج، حيث تفرض عليهم إجراءات حجر صحي لمدة 14 يوما من تاريخ دخولهم البلاد.

كذلك تقوم السلطات الروسية بفرض الحجر الصحي بنفس الفترة الزمنية على الأشخاص الذي كانوا على اتصال مع مصاب بفيروس كورونا.

وصادقت الحكومة اليوم على قانون الغرامات لمنتهكي هذا الحجر، وتتوزع الغرامات كالتالي:

- فرض غرامة على الأفراد منتهكي الحجر الصحي من 15 ألف روبل إلى 40 ألف روبل.

- فرض غرامة على المسؤولين الذين ينتهكون الحجر الصحي من 50 ألف روبل إلى 150 ألف روبل.

- فرض غرامة على الشركات التي تخالف شروط الحجر الصحي من 200 ألف إلى 500 ألف روبل.

وفي حال تكرار المخالفة أو أن شخصا ما أصيب بفيروس كورونا بسبب الفرد أو الشركة المخالفة فإن الغرامات ستصبح:

- غرامة على الأفراد تصل إلى 300 ألف روبل.

- فرض غرامة على المسؤولين تصل إلى 500 ألف روبل.

-فرض غرامة على الشركات المنتهكة تصل إلى مليون روبل.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة الروسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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