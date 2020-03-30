رئيس وزراء السودان يُخصص ١٠ % من عائدات الصادرات لاستيراد الأدوية

الخرطوم - أ ش أ

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بناء على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور ابراهيم البدوي، قرارا بتخصيص نسبة ١٠٪ من عائدات الصادرات لتمويل تكاليف استيراد الأدوية ومدخلات إنتاج المصانع المحلية.

ووجه القرار وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وبنك السودان المركزي، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وكان مسئولون سودانيون تحدثوا عن نقص لبعض الأدوية في السودان ، وأكدوا أن الحكومة تسعى لتجاوز هذا الوضع.