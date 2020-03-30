فلسطين: ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 115 بعد تسجل 7 إصابات جديدة

رام الله- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 115 بعد تسجيل سبع إصابات جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر، في مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، إن الإصابات الجديدة من قرية "قطنة" شمال غرب القدس، وناجمة عن الاختلاط بمصابين.

وتتوزع الإصابات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، في مدن بيت لحم ورام الله ونابلس وطولكرم والخليل وسلفيت في الضفة الغربية وقرى قضاء القدس وقطاع غزة.

وسجلت الأراضي الفلسطينية حالة وفاة واحدة، فيما تم الإعلان عن تماثل 18 حالة للشفاء.