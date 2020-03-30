أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

إصابة 40 شخصا بكورونا في دار للمسنين بألمانيا

11:46 ص الإثنين 30 مارس 2020
إصابة 40 شخصا بكورونا في دار للمسنين بألمانيا

فيروس كورونا

فولفسبورج- (د ب أ):

عقب وفاة 15 شخصا بفيروس كورونا المستجد في إحدى دور رعاية المسنين بمدينة فولفسبورج بولاية سكسونيا السفلى الألمانية، تكافح دار مسنين أخرى في نفس الولاية من أجل السيطرة على تفشي العدوى بها.

وأعلنت إدارة دائرة أولدنبورج أن الاختبارات أكدت إصابة 23 نزيلا و17 عاملا في الدار الكائنة بمنطقة فيلدسهاوزن بفيروس "سارس-كوف-2".

وذكرت إدارة الدائرة أن السلطات المعنية بشؤون الصحة أخضعت كافة النزلاء، وعددهم 51 نزيلا، وكافة العاملين، وعددهم 44 عاملا، للفحص بعدما توفى نزيلا، 89 عامًا، جراء إصابته بالفيروس.

وأشارت الدائرة إلى أن الأعراض خفيفة عند كافة المصابين في الدار، موضحة أن حجم الإصابات يبين أن الفيروس تسلل إلى الدار منذ فترة ليست بقصيرة.

وبحسب البيانات، سيظل النزلاء والعاملون المصابون لمدة أسبوعين في الدار بمعزل تام عن غير المصابين. وسيتولى رعاية المسنين المصابين العاملون المصابون، بينما سيتولى رعاية المسنين غير المصابين العاملون غير المصابين. وتتحرى سلطات الصحة حاليا عن الأفراد المخالطين للمصابين من خارج الدار.

يُذكر أن 15 فردا أصيبوا بكورونا المستجد لقوا حتفهم مؤخرا داخل دار هانز-ليلي التي يقطنها165 شخصا في مدينة فولفسبورج. ويعاني أغلب المسنين في هذا الدار من الخرف.

فيروس كورونا ألمانيا دار للمسنين

الخبر التالى:

فلسطين: ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 115 بعد تسجل 7 إصابات جديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 609

    عدد المصابين

  • 132

    عدد المتعافين

  • 40

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 708020

    عدد المصابين

  • 150734

    عدد المتعافين

  • 33529

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تفاصيل وفاة أول طبيب بكورونا: خالط مصابا وعزل نفسه ذاتيا بمنزله