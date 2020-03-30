الارجنتين تمدد إجراءات الاغلاق لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

بوينس آيرس- (د ب ا):

أعلنت الارجنتين تمديد العمل بالقيود المفروضة على حركة المواطنين في الارجنتين لمدة أسبوعين إضافيين.

وقال الرئيس البيرتو فيرنانديز إنه سوف يتم استمرار العمل بهذه الإجراءات حتى عيد الفصح.

وأضاف" هذه حرب ضد عدو خفي" موضحا" أعتقد أننا سوف نحقق نتائج جيدة إذا أبقينا على الحجر الصحي".

وقد سجلت الارجنتين حتى الآن 820 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، و20 حالة وفاة .

وجرى بدء تطبيق القيود على الحركة في الارجنتين في 20 مارس الجاري، حيث صدرت الأوامر للمواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا لشراء الأغذية أو الأدوية.