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قوات الامن الافغانية تتصدى لهجوم جنوبي البلاد وتقتل 6 من عناصر طالبان

10:10 ص الإثنين 30 مارس 2020
قوات الامن الافغانية تتصدى لهجوم جنوبي البلاد وتقتل 6 من عناصر طالبان

قوات الأمن الأفغانية

كابول- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين، أن القوات الأفغانية تمكنت من صد هجوم شنته حركة طالبان في إقليم قندهار جنوبي البلاد، مما أسفر عن مقتل ستة على الأقل من المسلحين خلال الاشتباك.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية اليوم الاثنين عن فيلق العمليات الخاصة قوله في بيان له، إن عناصر طالبان شنوا هجوما على قوات الأمن في منطقة "معروف" بمدينة قندهار أمس الأحد.

وأضاف البيان أن قوات الأمن ردت على الهجوم، وقتلت 6 من المسلحين في الاشتباك، موضحا أن وحدات المدفعية الأفغانية شنت ضربات أيضا استهدفت مواقع العدو في ضواحي مدينة أوروزجان بالاقليم الذي يحمل نفس الاسم، وقتلت 4 من المسلحين.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم طالبان، على الواقعة بعد.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية أن القوات الأفغانية ضبطت شاحنة محملة بأربعة آلاف كيلوجرام من المتفجرات في إقليم هيرات غربي البلاد.

ونقلت "خاما برس" عن بيان صادر عن وزارة الداخلية القول، إن قوات الأمن صادرت الشاحنة في قرية كانج بمنطقة جوريان في هيرات، مضيفا أن قوات الأمن صادرت 4000 كيلوجرام من نترات الأمونيوم من الشاحنة.

قوات الامن الافغانية حركة طالبان كابول

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