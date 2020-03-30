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كوريا الجنوبية تمنح "أموال الإغاثة من الكوارث" للأسر وسط أزمة كورونا

10:03 ص الإثنين 30 مارس 2020
كوريا الجنوبية تمنح "أموال الإغاثة من الكوارث" للأسر وسط أزمة كورونا

أرشيفية

سول- (د ب أ):

قررت حكومة كوريا الجنوبية منح "أموال الإغاثة الطارئة من الكوارث" لغالبية من الأسر في البلاد، في إطار برنامج تحفيز لمرة واحدة للمساعدة في مواجهة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن الرئيس مون جاي-إن اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن الرئيس كشف النقاب أيضا عن خطة لطلب ميزانية تكميلية أخرى خلال جلسة ثالثة للمجلس الاقتصادي للطوارئ عقدت في المكتب الرئاسي "تشيونج وا داي".

وقال الرئيس: "قررت الحكومة دفع أموال إغاثة عاجلة من الكوارث" مباشرة إلى الكوريين الجنوبيين الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم بسبب الوباء.

وبموجب البرنامج ، سيتم منح مليون وون (820 دولارا أمريكيا) للأسرة المكونة من أربعة أشخاص.

وسوف يحق لنحو 14 مليون أسرة تضم 35 مليون شخص الحصول على المساعدة.

حكومة كوريا الجنوبية سول كوريا الجنوبية

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