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رئيس وزراء فيتنام: سكان هانوي وهوتشي منه يجب أن يستعدوا للإغلاق بسبب كورونا

08:42 ص الإثنين 30 مارس 2020
رئيس وزراء فيتنام: سكان هانوي وهوتشي منه يجب أن يستعدوا للإغلاق بسبب كورونا

جهود فيتنام لاحتواء انتشار كورونا في البلاد

هانوي - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك اليوم الاثنين إن سكان كل من هانوي ومدينة هوتشي منه يجب أن يستعدوا للإغلاق مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أكبر مدينتين في البلاد.

وأوضح فوك في بيان رسمي "يتعين على هانوي ومدينة هوتشي منه مراجعة وتحديث خطط محاربة الفيروس ويجب أن تكونا على أهبة الاستعداد لسيناريوهات إغلاق المدينة".

وكانت العاصمة هانوي قد أغلقت يوم السبت مستشفى باتش ماي، أحد أكبر المستشفيات في البلاد والمركز الرئيسي لعلاج فيروس كورونا ، بعد أن تم ربط أكبر عدد من حالات الإصابة في فيتنام بالمنشأة.

وسجلت فيتنام حتى اليوم الاثنين 194 حالة إصابة بفيروس كورونا. ولم ترد أنباء عن تسجيل وفيات حتى الآن، بينما ظهرت علامات تحسن على ثلاثة مرضى كانوا في حالة حرجة.

فيروس كورونا فيتنام هانوي نجوين شوان فوك

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