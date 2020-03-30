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وزير الصحة الأردني: قد نتمكن من احتواء فيروس كورونا في غضون أسبوعين

08:38 ص الإثنين 30 مارس 2020
وزير الصحة الأردني: قد نتمكن من احتواء فيروس كورونا في غضون أسبوعين

العالم يواجه فيروس كورونا

عمان - (د ب أ):
قال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن بلاده لم تدخل مرحلة الخطر فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن فرق الرعاية الصحية في البلاد مستعدة ومدربة بشكل جيد.

وأكد في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أن الأردن قد يتمكن من احتواء فيروس كورونا في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في حال استمرت الجهود الرامية لمواجهة الجائحة.

كان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أعلن الليلة الماضية عن تمديد تعليق العمل في جميع الهيئات العامة والوزارات لمدة أسبوعين إضافيين حتى 15 أبريل.

وقال العضايلة إن تلك التدابير تهدف إلى المساعدة في السيطرة على تفشي فيروس كورونا مع ارتفاع حالات الإصابة في البلاد إلى 259 وتسجيل ثاني حالة وفاة أمس الأحد.

فيروس كورونا صحة الأردن سعد جابر

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