وزير الصحة الكويتي: شفاء 5 حالات جديدة من كورونا بإجمالي 72 حالة

شفاء 5 حالات جديدة من كورونا في الكويت

الكويت - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 72 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي اليوم الاثنين - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الخمس من الفيروس.

وأضاف أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.