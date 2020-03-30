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سفينة سياحية على متنها مصابين بكورونا تبدأ في عبور قناة بنما

06:59 ص الإثنين 30 مارس 2020
سفينة سياحية على متنها مصابين بكورونا تبدأ في عبور قناة بنما

قناة بنما

بنما سيتي - (د ب أ):
قال مسؤولون في بنما الأحد إن سفينة سياحية على متنها حوالي 1800 شخص، من بينهم اثنان من المصابين بفيروس كورونا المستجد على الأقل ، بدأت عبورها لقناة بنما.

وقالت إدارة قناة بنما إن السفينة "زاندام" بدأت عبور القناة من المحيط الهادئ إلى ساحل المحيط الأطلسي يوم الأحد مع شقيقتها السفينة روتردام.

وكانت وزارة الصحة في بنما قد وافقت على مرور السفينة في وقت سابق، ولكن كان هناك بعض التأخير أثناء انهاء التفاصيل.

وقال مسؤولون في بنما إنه لن يُسمح لأفراد الطاقم أو الركاب بالنزول.

وكانت الشركة مالكة السفينة، هولاند أمريكا، قد أعلنت في وقت سابق وفاة أربعة من كبار السن على متن السفينة وأن ما مجموعه 53 من الركاب وأفراد الطاقم ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

قناة بنما سفينة سياحية زاندام فيروس كورونا

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