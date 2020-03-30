إندونيسيا بصدد فرض الاغلاق على 30 مليون شخص للحد من فيروس كورونا

جاكرتا - (د ب أ):

تقترب إندونيسيا من فرض العزل على ما يقرب من 30 مليون شخص في عاصمتها والمناطق المحيطة بها للحد من انتشار فيروس كورونا الذي قتل أكثر من 100 شخص في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" أن مسؤولي الشرطة والنقل أجروا تدريبات للحد من حركة الأشخاص داخل منطقة جاكرتا الكبرى خلال نهاية الأسبوع.

وقال رضوان كامل محافظ جاوة الغربية إنه من المتوقع اليوم الاثنين صدور قرار بشأن الإغلاق، بما في ذلك المناطق الأكثر تضررا من الفيروس في المقاطعة المجاورة جاكرتا.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج أن خطة الإغلاق تأتي بعد ارتفاع حاد في عدد الحالات المؤكدة، حيث وصل عدد الإصابات في جاكرتا إلى 675 حالة، أي أكثر من نصف مجموع حالات الإصابة في البلاد، كما تسبب الوباء في وفاة 114 شخصا وهو الأعلى في جنوب شرق آسيا.