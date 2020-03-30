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ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في كورويا الجنوبية إلى 9 آلاف و 661 شخصا

04:01 ص الإثنين 30 مارس 2020
ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في كورويا الجنوبية إلى 9 آلاف و 661 شخصا

ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 78 حالة اصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 9 آلاف و61 6شخصا.

وأكدت السلطات الصحية في البلاد وفاة 6 حالات اضافية بسبب الفيروس ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 158 حالة، وفقا لوكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا

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