ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في كورويا الجنوبية إلى 9 آلاف و 661 شخصا

سول - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 78 حالة اصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 9 آلاف و61 6شخصا.

وأكدت السلطات الصحية في البلاد وفاة 6 حالات اضافية بسبب الفيروس ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 158 حالة، وفقا لوكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.