ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في كورويا الجنوبية إلى 9 آلاف و 661 شخصا
سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 78 حالة اصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 9 آلاف و61 6شخصا.
وأكدت السلطات الصحية في البلاد وفاة 6 حالات اضافية بسبب الفيروس ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 158 حالة، وفقا لوكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
609
عدد المصابين
-
132
عدد المتعافين
-
40
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
708020
عدد المصابين
-
150734
عدد المتعافين
-
33529
عدد الوفيات
إعلان