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الجيش المالي يعلن مقتل 5 إرهابيين شمال البلاد

03:26 ص الإثنين 30 مارس 2020
الجيش المالي يعلن مقتل 5 إرهابيين شمال البلاد

الجيش المالي - ارشيفية

باماكو - (أ ش أ):

قال الجيش المالي إنه قتل 5 إرهابيين في شمال البلاد.

وأضاف - في بيان مساء الأحد - أنه وخلال مرافقته لبعض اللوازم الانتخابية تعرض لكمين في منطقة تيغيلا في موندورو التابعة لمحافظة موبتي شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 5 إرهابيين ومصادرة دراجات نارية وبعض الذخيرة وصاروخ وأجهزة اتصال ووثائق هوية.

وأضاف البيان أن وحدات الجيش لم تسجل أية خسائر أو أضرار.

وشهدت مالي اليوم انتخابات تشريعية بالرغم من المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

هذا المحتوى من

Asha
جيش مالي مقتل إرهابيين

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