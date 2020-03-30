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موريتانيا تصنف نواكشوط بؤرة لفيروس كورونا وتغلقها امام الحركة

03:19 ص الإثنين 30 مارس 2020
موريتانيا تصنف نواكشوط بؤرة لفيروس كورونا وتغلقها امام الحركة

موريتانيا تصنف نواكشوط بؤرة لفيروس كورونا

نواكشوط - (دب ا):
أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك أنه تم تصنيف مدينة نواكشوط عاصمة البلاد ومدينة "كيهيدي" بؤرتين لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوزير في بيان أنه بناء على هذا التصنيف تم حصر الحركة والتنقل في المدينتين في نطاق محيطيهما الحضريين تفاديا لانتشار الفيروس بين السكان.

وأكد البيان أن السلطات العمومية تواكب المستجدات باتخاذ الإجراءات التي تخدم المواطن وتسهل ظروف حياته اليومية طبقا للنظم المعمول بها في مجال الصحة العمومية.

وسجلت في العاصمة الموريتانية حالة جديدة عائدة من فرنسا وزوجة المصاب وحالة جديدة في مدينة كيهيدي ( 430 كلم جنوب العاصمة ) .
ويبلغ مجموعة الحالات المؤكدة للاصابة ب كورونا خمس حالات.

موريتانيا نواكشوط فيروس كورونا

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