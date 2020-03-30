الرئيس الأمريكي يضيف ولايتين إلى "مناطق الكوارث" بسبب فيروس كورونا
واشنطن - (أ ش أ):
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولايتي كونكتكت وأوريجون منطقتي كوارث بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الأحد - أن ترامب وافق على إعلان الولايتين منطقتي كوارث بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن.
يشار إلى أن إعلان أي ولاية منطقة كوارث يؤهلها لتلقي مساعدات فيدرالية لتمكينها والسلطات المحلية بها من مواجهة الجائحة.
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