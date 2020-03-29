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عمال بأمازون يخططون للإضراب للمطالبة بإجازة مدفوعة وتطهير منشأتهم

11:42 م الأحد 29 مارس 2020
عمال بأمازون يخططون للإضراب للمطالبة بإجازة مدفوعة وتطهير منشأتهم

شركة أمازون

واشنطن - (د ب أ)

يعتزم نحو 100 شخص من عمال أحد مستودعات شركة أمازون، في منطقة ستيتن أيلاند في نيويورك، تنفيذ إضراب صباح يوم غد الاثنين للمطالبة بإغلاق تلك المنشأة لتطهيرها، والمطالبة بدفع أجور الموظفين أثناء فترة إغلاقها .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، عن نبأ لشبكة "تلفزيون سى إن بى سى " الأمريكية بأن العمال يخططون لوقف جميع العمليات إلى حين تلبية مطالبهم.

يشار إلى أن شركة أمازون قررت الإبقاء على تلك المنشأة مفتوحة رغم إصابة موظف بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

ولم تعلق شركة أمازون على خطط الإضراب .

شركة أمازون واشنطن أجور الموظفين إضراب عن العمل

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