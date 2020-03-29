ترامب: دعمنا نيويورك بـ11 ألف جهاز تنفس لمواجهة تفشي كورونا

وكالات

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة جنرال موتورز، على عملها الدؤوب في قضية أجهزة التنفس الصناعي، والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة ما وصفه بـ"العدو الخفي" في إشارة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة لكشف مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد، إن إدرته قدمت 11 ألف جهاز تنفس في الأيام الأخيرة إلى ولاية نيويورك الأكثر تضررًا من وباء كورونا في الولايات المتحدة.

وسجلت نيويورك وحدها أكثر من 59 ألف إصابة بالوباء القاتل، من أصل 136 ألف إصابة تقريبًا سجلتها الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن إدارته تعمل بشكل متوصل على مدار الساعة لتأمين معدات طبية وكمامات وأجهزة تنفس صناعي.

وقال ترامب، إن الفيروس ينتشر بشكل أسرف بكثير من تصور البعض، لافتًا إلى أنه ضرب أكثر من 150 دولة حتى الآن.

وأعلن ترامب أنهم يعملون على تطبيق طرق أسرع لفحص أي حالات اشتباه بالإصابة بالوباء القاتل، مشددًا على أن إدارته لن توفر جهدًا لمواجهة هذا الوباء.