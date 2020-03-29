‏ترامب يعلن مقاطعة كولومبيا في العاصمة واشنطن منطقة كوارث

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقاطعة كولومبيا، وهي إحدى مقاطعات ولاية واشنطن العاصمة، أنها منطقة كوارث، وذلك بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.

وطالب ترامب، المستشفيات التي لا تستخدم أجهزة التنفس الصناعي خاصتها إلى تسليمها، للمساهمة في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وأكد في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة لكشف مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أن إدارته تعمل بشكل متوصل على مدار الساعة لتأمين معدات طبية وكمامات وأجهزة تنفس صناعي.

وقال ترامب، إن الفيروس ينتشر بشكل أسرف بكثير من تصور البعض، لافتًا إلى أنه ضرب أكثر من 150 دولة حتى الآن.

وأعلن ترامب أنهم يعملون على تطبيق طرق أسرع لفحص أي حالات اشتباه بالإصابة بالوباء القاتل، مشددًا على أن إدارته لن توفر جهدًا لمواجهة هذا الوباء.