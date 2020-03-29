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المغرب 16 اصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد المصابين في يوم واحد الى 77

10:48 م الأحد 29 مارس 2020
المغرب 16 اصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد المصابين في يوم واحد الى 77

المغرب تسجل 16 اصابة جديدة بكورونا

وكالات:
أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 16 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرفع العدد الإجمالي إلى 479 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وأعلنت السلطات المغربية منذ 20 مارس حالة طوارئ صحية يمنع خلال خروج المواطنين من منازلهم الا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله او شراء حاجياته الخاصة.
وكانت الحكومة المغربية قد مددت حالة الطوارئ الى غاية 20 أبريل القادم.

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