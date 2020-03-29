المغرب 16 اصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد المصابين في يوم واحد الى 77
وكالات:
أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 16 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرفع العدد الإجمالي إلى 479 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وأعلنت السلطات المغربية منذ 20 مارس حالة طوارئ صحية يمنع خلال خروج المواطنين من منازلهم الا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله او شراء حاجياته الخاصة.
وكانت الحكومة المغربية قد مددت حالة الطوارئ الى غاية 20 أبريل القادم.
الخبر التالى:ثاني حاكم ولاية في المكسيك يؤكد إصابته بفيروس كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
609
عدد المصابين
-
132
عدد المتعافين
-
40
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
708020
عدد المصابين
-
150734
عدد المتعافين
-
33529
عدد الوفيات
إعلان