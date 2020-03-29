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ترامب يشيد بنسب المشاهدة العالية لمؤتمراته الصحفية بشأن كورونا

10:06 م الأحد 29 مارس 2020
ترامب يشيد بنسب المشاهدة العالية لمؤتمراته الصحفية بشأن كورونا

ترامب يشيد بنسب المشاهدة العالية لمؤتمراته الصحفية


واشنطن - (د ب أ)

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه عبر تويتر بنسب المشاهدة العالية لمؤتمراته الصحفية شبه اليومية بشأن تطورات فيروس كورونا.

وقال ترامب إن "وسائل الإعلام التقليدية المتحيزة يضربها الجنون"، في إشارة واضحة إلى مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" يناقش مؤتمرًا صحفيًا لترامب.

ونقل المقال عن المذيعين التلفزيونيين راشيل مادو وتيد كوبيل قولهما إنه لا ينبغي بث تلك المؤتمرات على الهواء مباشرة لأن ترامب قلل من قبل من خطورة الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا ونشر معلومات مضللة أو كاذبة

وقال ترامب: "أراكم الساعة 0500 مساء!"، في إشارة إلى المؤتمر الصحفي المقرر اليوم الأحد.

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