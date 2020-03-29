روسيا تقدم إعفاءات ضريبية للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا
موسكو - (د ب أ)
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوامر لحكومة بلاده، بإعداد قائمة بالقطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد، تمهيدًا لمنحها إعفاءات ضريبية.
ويتم إعفاء تلك القطاعات من معظم الضرائب لستة أشهر، وفقا للأمر الذي نشر اليوم الأحد، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وستظل تلك القطاعات مطالبة مع ذلك بدفع ضريبة القيمة المضافة.
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