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روسيا تقدم إعفاءات ضريبية للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا

10:05 م الأحد 29 مارس 2020
روسيا تقدم إعفاءات ضريبية للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ)

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوامر لحكومة بلاده، بإعداد قائمة بالقطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد، تمهيدًا لمنحها إعفاءات ضريبية.

ويتم إعفاء تلك القطاعات من معظم الضرائب لستة أشهر، وفقا للأمر الذي نشر اليوم الأحد، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وستظل تلك القطاعات مطالبة مع ذلك بدفع ضريبة القيمة المضافة.

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