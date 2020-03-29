الجزائر تفرض غرامات على المخالفين للحجر الصحي

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، فرض غرامات على المخالفين للحجر الصحي، ومن يرفضون العلاج في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، بحسب ما أوضحت شبكة "العربية".

ووصل وفد طبي صيني، متخصص في علاج مرضى فيروس كورونا، إلى العاصمة الجزائرية، أول أمس الجمعة، بهدف إلى نقل الخبرة الصينية في موجهة الوباء العالمي.

وارتفع عدد حالات المصابين بفيروس كورونا إلى 511، كما سجلت البلاد حالتين وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وفرضت السلطات الجزائرية، حظر تجول في العاصمة و"حجر كلي" في ولاية البليدة، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار وباء كورونا، إلى جانب منع التجمعات لأكثر من شخصين، في كل ولايات البلاد.