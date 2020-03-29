مصر تدين بأشد العبارات استهداف الحوثيون مدينتي الرياض وجازان

كتب - محمد صفوت

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخين بالستيين استهدفا مدينتي الرياض وجازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن إصابة مدنييّن اثنين.

وأعرب البيان عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابيّن، مؤكدًا على تضامُن مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم مصر كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.