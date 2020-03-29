رسميًا.. تفكك تحالف "أزرق أبيض" في إسرائيل
تل أبيب - (د ب أ)
تفكك تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي، المنتمي لتيار الوسط، رسميًا اليوم الأحد، حيث انشق زعيما اثنين من أحزاب التحالف احتجاجًا على القرار المثير للجدل من جانب بيني جانتس، بالانضمام إلى حكومة وحدة وطنية طارئة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو.
ووافق الكنيست الإسرائيلي، المؤلف من 120 مقعدًا على انفصال حزب "هناك مستقبل"، بقيادة وزير المالية والإعلامى السابق يائير لابيد، وحزب "تيليم" بقيادة وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون، ليصبح لدى جانتس 15 مقعدًا فقط من 33 مقعدا فاز بها التحالف في انتخابات 2 مارس.
وفاز حزب الليكود المحافظ بزعامة نتنياهو بـ 36 مقعدًا في ثالث انتخابات خلال عام، على نحو غير مسبوق.
وأصدر حزبا "هناك مستقبل" و"تيليم" بيانا مشتركًا قالا فيه إنهما سيكافحان من منطلق المعارضة لحماية الديمقراطية الإسرائيلية المهددة ومراقبة كيفية تعامل الحكومة مع تفشي فيروس كورونا والأزمات الاقتصادية ذات الصلة.
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