قطر.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 634

ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 634 في قطر

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة القطرية، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 634، بعد تسجيل 44 إصابة جديدة اليوم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وسجّلت قطر السبت أول وفاة بفيروس كورونا المستجد، في وقت تخطّى عدد المصابين في دول الخليج الست ثلاثة آلاف.

وقالت قطر إنّ حالة الوفاة نتيجة الفيروس تعود لمقيم من بنغلادش يبلغ من العمر 57 عاما وكان يعاني من "أمراض مزمنة".

ويشكّل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لنهائيات كأس العالم 2022.

وإلى جانب حالة الوفاة، أعلنت قطر تسجيل 28 إصابة جديدة بالفيروس الذي أودى بحياة قرابة 28 ألف شخص في العالم.