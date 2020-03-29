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الأردن يسجل ثاني وفاة بفيروس كورونا و13 إصابة جديدة

07:29 م الأحد 29 مارس 2020
الأردن يسجل ثاني وفاة بفيروس كورونا و13 إصابة جديدة

الأردن يسجل ثاني وفاة بفيروس كورونا و13 إصابة جديد

وكالات

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الأحد، لرجل مسن خلال تواجده بمستشفى العزل، لترتفع وفيات كورونا في الأردن إلى حالتين وفاة.

وقال جابر، في بيان له، نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 259 إصابة.

وقررت الحكومة الأردنية، اليوم، مد تعليق العمل بالوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات، حتى منتصف إبريل المقبل.

الأردن وفيات كورونا فيروس كورونا سعد جابر

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