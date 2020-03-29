الأردن يسجل ثاني وفاة بفيروس كورونا و13 إصابة جديدة
وكالات
أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الأحد، لرجل مسن خلال تواجده بمستشفى العزل، لترتفع وفيات كورونا في الأردن إلى حالتين وفاة.
وقال جابر، في بيان له، نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 259 إصابة.
وقررت الحكومة الأردنية، اليوم، مد تعليق العمل بالوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات، حتى منتصف إبريل المقبل.
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