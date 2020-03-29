المغرب: تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي وصل إلى 450 حالة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 450 حالة، حسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1665 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في المغرب، من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، 13 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 26.