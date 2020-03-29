الجزائر: حالتا وفاة من 57 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
الجزائر - (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين من مجموع 57 إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المستجد ( كوفيد-19) تم إحصائها خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وارتفع إجمالي الوفيات بالوباء، إلى 31 من مجموع 511 إصابة مؤكدة منها 220 حالة بولاية البليدة، بحسب جمال فورار، المتحدث باسم اللجنة العلمية المكلفة بمتابع تطورات وباء كورونا في تصريح للصحافة.
من جهة أخرى، أمر رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، كل الولاة (المحافظين) بوضع خطة خاصة، في موعد أقصاه 31 مارس الجاري، لمساعدة ومرافقة المواطنين قصد تذليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتدابير الحجر التي تم إقرارها في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بالجزائر.
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