ألمانيا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 57 ألف والوفيات إلى 430

برلين - (د ب أ)

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في ألمانيا، بحلول بعد ظهر اليوم الأحد، إلى نحو 57 ألف حالة فيما ارتفعت حالات الوفيات إلى 430 حالة.

جاء ذلك وفقًا لتحليلات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادًا إلى الأرقام المبلغ عنها من الولايات الألمانية.

وقد رصدت التحليلات ارتفاعا ملحوظا للإصابات في ولاية شمال الراين فيستفاليا بـ13 ألف و630 حالة إصابة و110 حالة وفاة، وفي ولاية بافاريا بـ13 ألف و263 حالة إصابة و110 حالة وفاة.

واحتلت ولاية هامبورج، الصدارة في حال احتساب معدل الإصابات لكل مئة ألف نسمة من السكان، إذ وصل هذا المعدل في الولاية الواقعة شمالي ألمانيا إلى 9ر112 حالة، تلتها بافاريا بـ4ر101 حالة، بينما بلغ المتوسط العام لهذا المعدل في كل أنحاء ألمانيا 5ر68 حالة.

ووصل عدد الوفيات على مستوى ألمانيا إلى ما لا يقل عن 430 حالة في الوقت الراهن، فيما كان سائحان ألمانيان توفيا بالعدوى أثناء إقامتهما في مصر، وسائح ألماني آخر في قبرص وآخر في جزيرة كريت.

كانت بيانات معهد روبرت كوخ للفيروسات أفادت في وقت سابق من اليوم بحدوث ما لا يقل عن 4000 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا في يوم واحد، ليعلن المعهد ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا إلى 52 ألفا و547 حالة بمعدل 63 حالة لكل مئة ألف نسمة. ويمثل العدد الحالي ارتفاعا بمقدار 3965 حالة مقارنة بأمس السبت.

وأضاف المعهد أن عدد حالات الوفيات بين المصابين وصل إلى 389 حالة حتى الآن، ولا يمكن عقد مقارنة يومية بالنسبة لحالات الوفيات لأن المعهد أوضح أنه لم يتلق بيانات من ثلاث ولايات أمس.