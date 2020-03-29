كندا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 5866 حالة والوفيات 63 شخصًا

وكالات

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كندا، اليوم الأحد، إلى 5866 حالة، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 63 وفاة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الأحد، عن 209 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتسجل بذلك أكبر زيادة فى الحالات فى يوم واحد منذ بدء انتشار الوباء.

وكانت صوفى جريجوار، زوجة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو،أعلنت الأحد، تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشكرت صوفى، كل من تعاطف معها وواساها منذ إعلان إصابتها، وقدمت النصح للجميع بتنفيذ الإرشادات الطبية.