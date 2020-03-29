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حاكم لويزيانا: حالات كورونا ستفوق قدرات النظام الصحي خلال أسبوع

06:13 م الأحد 29 مارس 2020
حاكم لويزيانا: حالات كورونا ستفوق قدرات النظام الصحي خلال أسبوع

حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية جون بيل ادواردز

واشنطن - (د ب أ)

حذر حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية جون بيل إدواردز، اليوم الأحد، من أن نظام الرعاية الصحية بالولاية سيشهد قريبًا ارتباكًا بالغًا جراء الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بؤر التقشى الآخذة في الظهور.

وقال إدواردز لشبكة "أيه بي سي" التليفزيونية الأمريكية إننا "لا نزال في مسار يؤدى إلى نفاد قدرتنا على توفير رعاية صحية بنهاية الأسبوع الأول من أبريل".

وردد تصريحاته، مسؤولون آخرون على مستوى المحليات والولايات، حيث دعوا المواطنين إلى البقاء في المنازل بهدف الإبطاء من انتشار الفيروس، وتخفيف الضغط على النظام الصحي.

وقال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو لشبكة "سي إن إن "التليفزيونية الأمريكية إن هناك ما يكفي من معدات طبية، حتى يوم الأحد المقبل، لكنه في أمس الحاجة إلى المزيد من أجهزة التنفس الاصطناعية .

كما حذر دي بلاسيو، من أنه بينما تعتبر مدينته بؤرة للوباء الآن، فسوف تتضرر قريبا مناطق حضرية أخرى بشكل مشابه.

وقال حاكم ولاية نيوجيرسي فيل ميرفي أيضا لشبكة "أيه بي سي" إنهم لا يزالوا يعانون من نقص" بشأن أجهزة التنفس الاصطناعية . وقال إن "هذا هو حاجتنا الأولى".

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