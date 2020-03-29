فلسطين.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى ١٠٨ بعد تسجيل إصابات جديدتين

وكالات:

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إبراهيم ملحم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" إلى 108 حالة بعد تسجيل إصابتين جديدتين في الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه، أعلن خلال مؤتمر صحفي في رام الله صباح اليوم الأحد، أن حكومته "بحاجة إلى 120 مليون دولار لمواجهة أزمة فيروس كورونا".

وسجلت الأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لامرأة في الستينات من عمرها من قرية بدو الواقعة شمال غربي مدينة القدس.

وقال اشتية إن حكومته تعمل على "دعم الفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة الصعبة خاصة"، مشيرا إلى أن عدد الأسر المعوزة أصبح 106 آلاف عائلة تتلقى مساعدات من الحكومة منها أكثر من 70 ألف عائلة في قطاع غزة.