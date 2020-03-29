أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

بيلوسي تتهم ترامب بإنكار الحجم الحقيقي لوباء كورونا

05:34 م الأحد 29 مارس 2020
بيلوسي تتهم ترامب بإنكار الحجم الحقيقي لوباء كورونا

نانسي بيلوسي

واشنطن - (د ب أ)

اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأحد، بإنكار المدى الحقيقي لانتشار وباء كورونا وشدته، وقالت إن هذا القرار يتسبب في فقدان أرواح.

وقالت بيلوسي لشبكة (سي.إن.إن) اليوم: "إن إنكاره (ترامب) في البداية كان مميتا"، وذلك مع تخطي حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حاجز الألفي شخص.

واعترضت بيلوسي بشدة على اقتراح من جانب ترامب بإعادة فتح الاقتصاد بحلول 12 أبريل، محذرة من أن الفيروس ما زال ينتشر، وأشارت إلى أن نقص وسائل الفحص للكشف عن الإصابة بالفيروس تعني أن النقاط الساخنة الجديدة قد تفلت من الملاحظة والمراقبة .

كما وجهت بيلوسي الاتهام إلى ترامب بأنه بذل جهودا ضئيلة للغاية في الأسابيع الأولى، وانتقدت رفضه حتى الأسبوع الماضي لإصدار أوامر بإنتاج المعدات الطبية الأساسية.

وقالت: "لا يمكننا الاستمرار في السماح له بمواصلة هذا التهوين بشأن ما يحدث هنا".

وأضافت أن حكام الولايات لديهم الحق في الشعور بالاستياء من الكونجرس لعدم توفير التمويل اللازم لحكوماتهم والحكومات المحلية من أجل التعامل مع الوباء، مشيرة إلى أن ثمة حاجة إلى حزمة تحفيز اقتصادي رابعة.

نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكي واشنطن ترامب أمريكا

الخبر التالى:

فلسطين.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى ١٠٨ بعد تسجيل إصابات جديدتين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 576

    عدد المصابين

  • 121

    عدد المتعافين

  • 36

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 642238

    عدد المصابين

  • 139540

    عدد المتعافين

  • 29908

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسمياً.. الصحة العالمية تعلن اختبار 4 أدوية لعلاج كورونا