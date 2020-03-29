أول حالة وفاة في سوريا بسبب كورونا

(وكالات):

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، بوفاة سيدة تبين أنها مصابة بفيروس كورونا، وهي أول حالة وفاة بالفيروس تسجل لدى سوريا منذ ظهور الوباء بها.

وقالت "سانا" في نبأها: "وفاة سيدة فور دخولها الى المشفى بحالة إسعاف تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس كورونا".

وفي وقت سابق، أعلنت سوريا تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات المعلن عنها في البلاد إلى 4.