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الحكومة الألمانية تقدم مساعدات للشركات الصغيرة بسبب أزمة كورونا

05:19 م الأحد 29 مارس 2020
الحكومة الألمانية تقدم مساعدات للشركات الصغيرة بسبب أزمة كورونا

الحكومة الألمانية تقدم مساعدات للشركات الصغيرة

برلين - (د ب أ)

توصلت الحكومة الاتحادية في ألمانيا، والولايات، إلى اتفاقية إدارية تتعلق بتقديم حزمة مساعدات بالمليارات لصالح شركات صغيرة ومن يعملون لحسابهم الخاص، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)..

وذكرت وزارتا المالية والاقتصاد الاتحاديتان اليوم الأحد أنه من خلال هذه الحزمة سيمكن للولايات استدعاء أموال الحكومة اعتبارا من غد الاثنين من أجل دفع مخصصات مالية سريعا وبشكل غير بيروقراطي.

وتمنح الحكومة الاتحادية لهذا البرنامج أموالا بقيمة تبلغ إجمالا 50 مليار يورو تقريبا- وكان البرلمان الألماني "بوندستاج" أقر ميزانية تكميلية من أجل ذلك.

يشار إلى أن أي شركة تواجه صعوبات اقتصادية بسبب وباء كورونا و يصل عدد العاملين بها إلى خمسة أشخاص، ستتلقى دفعة واحدة بقيمة تسعة آلاف يورو لمدة ثلاثة أشهر، وتحصل الشركة التي يصل عدد العاملين بها إلى عشرة أشخاص على 15 ألف يورو.

الحكومة الألمانية الشركات الصغيرة فيروس كورونا

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