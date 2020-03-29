مخاوف صينية من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا

لندن (بي بي سي)

قال متحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين أشخاص قادمين من خارج البلاد يثير المخاوف بشأن احتمال تعرض البلاد لموجة ثانية من انتشار الفيروس، وذلك في وقت توقف فيه تقريبا انتقال العدوى محليا.



وقال مي فنغ إن ”الصين سجلت بالفعل 693 حالة قادمة من الخارج، مما يعني أن إمكانية حدوث موجة تفشي جديدة للفيروس لا تزال كبيرة نسبيا".



وبحسب بيانات اللجنة ، سجلت الصين خلال الأيام السبعة الماضية، 313 حالة إصابة قادمة من الخارج مقابل ست حالات عدوى محلية فقط.



وسجلت الصين 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت جميعها لأفراد قادمين من خارج البلاد باستثناء حالة واحدة فقط ..



ومعظم الحالات القادمة من الخارج هي لصينيين عائدين للبلاد .



وتوفي خمسة أشخاص يوم السبت جميعهم في مدينة ووهان، بؤرة انتشار الفيروس في ديسمبر .



وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في الصين 3300 حالة.