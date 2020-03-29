مستشفى ميداني ضخم في بلجراد يستقبل أول مرضى بفيروس كورونا
بلجراد - (د ب أ):
بدأ مستشفى ميداني، أقيم في قاعة عرض في أرض المعارض في بلجراد لعزل وعلاج الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في استقبال مرضى اليوم الأحد.
وذكرت قناة "آر.تي.إس" التلفزيونية الرسمية أن أول عشرة أشخاص مصابين، لكن لا تظهر عليهم أي أعراض حادة، أستقروا في القاعة المزودة بقبة وتبلغ مساحتها 21300 متر مربع، مليئة بأكثر من ثلاثة آلاف سرير.
وذكر مسؤولون أن المنطقة بأكملها مزودة بواي فاي وتقدم مختلف صور التسلية للمرضى، المتوقع أن يقضوا ما بين أسبوعين وأربعة في الداخل.
وبالمثل، تم إعداد منشآت لكن أصغر حجما، في مدينتي"نوفي ساد" و"نيس" وهما أكبر مدينتين بعد بلجراد.
وحتى ظهر اليوم الأحد، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في صربيا 659 وتوفي 11 شخصا.
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