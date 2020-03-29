إندونيسيا تسجل 1285 حالة إصابة بفيروس كورونا و114 حالة وفاة

جاكرتا - (د ب أ):

واصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إندونيسيا الارتفاع، حيث بلغ 1285 حتى اليوم الأحد، وتعافى 64 مريضا وتوفي 114 بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره المتحدث باسم الحكومة، الذي يتعامل مع الملف الخاص بالفيروس، أحمد يوريانتو.

ونقلت وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء عن المتحدث قوله اليوم الأحد "هناك 130 حالة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 1285 . ويوضح ارتفاع عدد الحالات المؤكدة استمرار انتقال الفيروس بين السكان".

وربما تفرض إندونيسيا قريبا حجرا صحيا على حوالي 30 مليون شخص في عاصمتها جاكرتا والمناطق المحيطة للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي قتل أكثر من مئة شخص في رابع أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة جاكرتا بوست أن مسؤولي الشرطة والنقل أجروا تدريبات للحد من حركة المواطنين من منطقة "جاكرتا الكبرى" مطلع الأسبوع.