إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مدريد - (د ب ا):

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا تسجيل 838 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات القول إن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 6528 حالة.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في إسبانيا الآن 78797 حاليا.

وكان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز قد أعلن أمس السبت تعليق العمل في جميع الأنشطة غير الأساسية لمدة أسبوعين، في محاولة لإبطاء وتيرة انتشار فيروس كورونا في البلاد.