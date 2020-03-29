تسجيل حالتي وفاة جديدتين بكورونا في إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الِإسرائيلية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا اليوم الأحد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 14.

ووفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" فإن حالتي الوفاة المسجلتين اليوم كانا في التسعينات من العمر.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3865 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 246 حالة إصابة جديدة منذ الليلة الماضية.

وأوضح البيان أن من بين المصابين بالفيروس هناك 66 في حالة خطيرة.