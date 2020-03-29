الجيش الألماني ينقل مزيدا من مصابي كورونا من إيطاليا للعلاج في ألمانيا

برلين - (د ب أ):

أرسل الجيش الألماني، اليوم الأحد، طائرة عسكرية إلى المنطقة الموبوءة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) شمالي إيطاليا لنقل مزيد من المرضى للعلاج في ألمانيا، وذلك بحسب تصريحات متحدث باسم سلاح الجو الألماني اليوم.

وأوضح المتحدث أن طائرة طراز "إيرباص إيه 310 ميد إيفاك" أقلعت ظهر اليوم من مدينة كولونيا، بغرب ألمانيا، إلى مدينة بيرماجو الإيطالية لإحضار 6 إيطاليين إلى العناية المركزة في ألمانيا.

يذكر أن الجيش الألماني نقل أمس السبت ستة مصابين من المدينة الإيطالية الموبوءة بالفيروس، إلى كولونيا.

كما توجهت طائرة نقل طراز (إيه 400إم) تابعة لسلاح الجو الألماني إلى مدينة ستراسبورج الفرنسية صباح اليوم من أجل نقل مصابين اثنين إلى مستشفى عسكري تابع للجيش الألماني في مدينة أولم، جنوبي ألمانيا.